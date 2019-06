Foncez au cœur de la bataille en incarnant les légendes les plus puissantes d'Hyrule dans Hyrule Warriors: Definitive Edition, en exclusivité sur Nintendo Switch. Taillez à travers des légions d'ennemis en libérant des coups dévastateurs dignes de Dynasty Warriors, et alternez vos héros parmi plusieurs personnages célèbres afin d'améliorer vos stratégies. Cette nouvelle version contient toutes les cartes, tous les personnages et toutes les missions d'Hyrule Warriors sur Wii U et Hyrule Warriors: Legends sur les consoles de la famille Nintendo 3DS, ainsi que tous les contenus téléchargeables premium d'origine. Par ailleurs, cette version inclut également de nouvelles tenues de Link et Zelda basées sur The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Vous pourrez ainsi jouer à Hyrule Warriors où, quand et avec qui vous le souhaitez, avec 29 personnages jouables et des graphismes jusqu'à 1080p en HD avec le mode TV et du multijoueur pour deux avec une seule console, chaque joueur se munissant d'un Joy-Con.

Hyrule Warriors : Definitive Edition est actuellement à 32€ sur Switch.