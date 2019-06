Tous les plus grands combattants des douze univers se sont réunis pour disputer le tournoi du plus fort. Mais lorsque Kale, une saiyanne de l’univers 6, se met à perdre la tête, elle élimine les autres participants les uns après les autres. L’équipe de Goku, celle de l’univers 7, ne compte plus que six guerriers. Vont-ils décrocher la victoire pour assurer la survie de leur univers ?!

