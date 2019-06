Dead Cells vous donne le contrôle d'une expérience alchimique ratée, essayant de comprendre ce qui se passe sur une île tentaculaire, changeante et apparemment maudite.



Des combats difficiles mais équitables, des contrôles réactifs, des adversaires stimulants, des obstacles permanents et, bien sûr, la roulade d'urgence (ou plutôt de panique) pour vous sortir du pétrin, pour un jeu d'action exigeant, viscéral et cathartique.



Vivez une exploration progressive d’un monde interconnecté, avec la rejouabilité et l’adrénaline d’un rogue-lite.



Des combats impitoyables mais juste et des armes et pouvoirs proposant des styles de jeu variés. Et bien sûr, l’indispensable roulade.



Progression non-linéaire: Une fois débloquée, des capacités spéciales persistantes permettent d’accéder à de nouveaux chemins pour atteindre votre objectif.



Décidez de la meilleure route a prendre en fonction de votre équipement, de votre style de jeu ou de votre envie du moment.



Exploration: Salles secrètes, passages cachés, panoramas magnifiques.



Dead Cells vous fera explorer ses niveaux interconnectés, le déblocage progressif de l'île, une forte incitation à l’exploration et une certaine progression du personnage que vous incarnez.



Vous souffrirez au rythme de la progression du joueur, des retours au premier niveau en cas de défaite, de la pression et l’adrénaline liées à l’absence de points de sauvegardes, des combats nerveux, exigeants, impitoyables mais vous profiterez d’une rejouabilité sans pareille.

La version boite de Dead Cell arrive en préco pour 25€ sur PS4 et 35€ sur Switch.Malheureusement, pas de version boite pour la One comme d'habitude !!