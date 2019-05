Vinyle MARRON... en édition limitée à 1.000 exemplaires uniquement !

Cette année... nous célébrerons les 10 ans de la disparition du King of Pop.

C est pourquoi nous rééditons 5 albums de sa période Jackson 5 !

Nous commençons au mois de mai avec l album de 1974... Dancing Machine.

9ème album du groupe... il contient 3 hits singles... La chanson titre Dancing Machine, Whatever You Got et I Am Love.

Pour les fans de MJ, il y a des vinyles collector limitée à 1000ex monde.N'hésitez pas à passer par les liens les copains Dancing Machine - LP 30cm MARRON 19.99€ Skywriter - LP 30cm BRONZE 29.99€ Motown Anniversary: Michael Jackson & the Jackson 5 15.99€