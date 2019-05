Echelle : 1/4

Matériau: polyresin

Édition limitée

Date d’expédition: juillet-août 2019



Il y a 12 configurations différentes possibles lorsque vous achetez le bundle! Voir l’onglet ci-dessous pour la liste

HACKTIVISTE MARCUS :



Hauteur: 23,6 mm (60 cm)

Largeur: 12,6 mm (32 cm)

Profondeur avec téléphone cellulaire: 28 cm (11 in)

Profondeur avec drone: 14 in (36 cm)

Poids: 12,1 lbs (5,5 kg)



HACKTIVISTE WRENCH :



Hauteur: 19 in (48 cm)

Largeur: 13,75 mm (35 cm)

Profondeur: 28 cm (11 in)

Poids: 13,2 lbs (6 kg)



En attendant la révélation sur Watch Dogs 3 qui devrait se dérouler à Londres, Pure Arts nous propose une statue de Marcus et Wrench.800€