L'extension de Kingdom Come Deliverance aura droit à sa version collector et voici le visuelA l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Une affiche recto-verso présentant un artwork dénommé A Woman’s Lot et la carte du monde-Une figurine de 15cm en résine argentée représentant Théresa, avec un polish "antique"-Plusieurs morceaux de la bande-orignale sur CD-Un Making-Of du jeu sur Blu-Ray-Un pin's représentant le logo du jeuLe jeu sera disponible le 25 Juin

posted the 05/21/2019 at 08:35 AM by leblogdeshacka