"Nous annonçons avec beaucoup de tristesse que notre cher Niki s'est paisiblement éteint avec sa famille ce lundi", a fait savoir sa famille dans un communiqué. "Ses réussites uniques en tant qu'athlète et qu'entrepreneur sont et demeureront inoubliables ; son énergie, sa franchise et son courage subsistent. Modèle et référence pour nous tous, il était un mari, père et grand-père aimant et attentionné loin du public, et il nous manquera

Mauvaise nouvelle ce matin avec Romain Grosjean qui annonce la mort de Niki Lauda (dans mon flux Twitter).Une légende s'en vaUn immense pilote qui avait échappé à un terrible accident de F1. D'ailleurs, je vous conseille le biopic