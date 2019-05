Le Parrain, Le dernier tango à Paris, Apocalypse Now... Avec sa présence irradiante et son phrasé unique, Marlon Brando a marqué le cinéma d'une empreinte indélébile. Philippe Kohly explore les multiples facettes de ce génie torturé, disparu en 2004, dans un passionnant portrait intime.

Who likes this ?

posted the 05/11/2019 at 12:07 AM by leblogdeshacka