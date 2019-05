LA NOUVELLE SÉRIE DRAGON BALL EN ÉDITION COLLECTOR NON CENSURÉE !



Ce coffret collector au format A4 contient l'arc Trunks du futur de la série TV Dragon Ball Super !



Dans un futur alternatif où seul Trunks est vivant, une nouvelle menace fait son apparition. Le monde va être anéanti par un ennemi appelé Black. Trunks n a pas d'autre choix que de remonter dix-sept ans dans le passé afin de demander de l'aide à Goku et Vegeta.



Les deux héros et leurs amis vont devoir affronter un des adversaires les plus puissants jamais rencontrés...



3 Blu-ray - Intégrale (partie 2 sur 3) - 30 épisodes (47 à 76) - 720 min - VF + VOST-FR



Édition Blu-ray collector au format A4 à tirage limité :



- 1 saga (30 épisodes) de la série TV en 3 Blu-ray

- Version française et originale japonaise sous-titrée en français

- 1 Artbook de 64 pages au format A4

- 4 Illustrations cartonnées au format A4

- 1 Poster exclusif au format A2

