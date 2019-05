Découvrez le pouvoir de l'amitié et le combat qui oppose la lumière aux ténèbres avec Sora et ses amis alors qu'ils se lancent dans une dangereuse aventure dans KINGDOM HEARTS III. Voyagez à travers divers mondes Disney et Pixar avec Sora, un jeune garçon qui a hérité sans le savoir un pouvoir extraordinaire. Avec l'aide de Donald et Dingo, il doit empêcher les maléfiques Sans-Cœur d'envahir l'univers. Sora, Donald et Dingo font équipe avec des personnages Disney-Pixar cultes pour surmonter toutes les épreuves et tenir tête aux ténèbres qui menacent leurs mondes.

