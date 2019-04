Le film The Lion King s'offre de nouvelles photos en attendant sa sortie en salle le 19 Juillet aux US.Au casting des voix, nous retrouverons, Beyonce Knowles Carter, John Oliver, Chiwetel Ejiofor, Amy Sedaris, Alfre Woodard, John Kani, Keeegan-Michael Key, Eric Andre, Shahadi Wright Joseph et JD McCrary

Like

Who likes this ?

posted the 04/25/2019 at 03:11 PM by leblogdeshacka