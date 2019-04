Elle était réclamée à cor et à cri : Final Fantasy : Encyclopédie officielle Memorial Ultimania Vol. 2 arrive bientôt en librairie !



En octobre 2017, nous nous lancions dans l’aventure de l’édition avec notre premier livre : Final Fantasy : Encyclopédie officielle Memorial Ultimania Vol. 1 ! C’est donc un ouvrage qui revêt une importance particulière à nos yeux, d’autant que vous avez été nombreux à craquer pour cette mine d’or d’informations, qui compile plus d’un millier de travaux préparatoires, de story-boards, de croquis, de cartes et d’illustrations inédites ainsi que des centaines d’anecdotes exclusives !



Toujours en collaboration avec Square Enix, nous vous proposons un nouvel opus tout aussi riche de cette bible officielle, indispensable aux fans de Final Fantasy. Vous y découvrirez les secrets des épisodes X à XIV, qui ont tous marqué à leur manière l’esprit de millions de joueurs, faisant grandir la renommée et le prestige de la plus culte des sagas de J-RPG.

Dès le 4 juillet, vous pourrez reprendre votre épopée à travers les mondes magnifiques de Final Fantasy, d’Ivalice à Cocoon, en passant par Spira et bien d’autres destinations inoubliables.

« Les êtres chers que nous avons perdus… et les rêves qui se sont envolés… Ne les oubliez jamais. »



– Yuna, Final Fantasy X







Voilà maintenant 30 ans que les joueurs du monde entier sont plongés dans un songe : celui des mondes fantastiques de Final Fantasy, la série RPG la plus célébrée et la plus populaire de l’histoire du jeu vidéo !



L’encyclopédie officielle en trois tomes Final Fantasy Memorial Ultimania vous propose une immersion exceptionnelle au cœur des archives de Square Enix. Découvrez, pour la première fois en France, plus d’un millier de travaux préparatoires, de story-boards, de croquis, de cartes et d’illustrations inédites ainsi que des centaines d’anecdotes exclusives !



Tidus, Yuna, Vaan, Fran, Balthier, Lightning, Serah, les guerriers de la lumière et bien d’autres encore… Au travers des 336 pages du deuxième volume de cet ouvrage commémoratif, revivez les épisodes X, XI, XII, XIII et XIV de Final Fantasy comme jamais auparavant

