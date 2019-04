Le jeu de tir de référence est de retour avec ses trilliards de flingues pour une aventure démente ! Découvrez de nouveaux mondes et affrontez vos ennemis avec l'un des quatre Chasseurs de l'Arche proposés, des héros en quête de trésors avec chacun leurs propres compétences et options de personnalisation. Jouez en solo ou en coop pour sauver la galaxie d'une secte et de ses leaders sans pitié. L'édition Super Deluxe inclut un Steelbook du jeu, le Season Pass et du contenu bonus : Season Pass : • 4 packs de contenu avec histoires, missions et défis additionnels • Skin d'armes, pendentif et mod de grenade Étalon du Cul Contenu bonus : • Pack Cosmétique rétro • Pack Cosmétique néon • Pack Cosmétique Gearbox • Pack d'armes Boîte à jouets • Mods à équiper boosters d'EXP et de butin Bonus de précommande : pack de skins Armes dorées

Borderlands 3 Super Deluxe passe à 79.99€ au lieu de 89.99€ grâce au code CADEAU1, CADEAU2 et CADEAU3C'est maintenant ou jamais de se faire plaisir les amis. Passez par les liensLes amis, je compte sur vous pour jouer le jeu et passer par les liens, je voudrais vraiment vous faire des concours plus souvent. Donc, si vous commandez par les liens, je pourrais vous faire des concours plus régulièrement Ace Combat 7 Collector One 89.99€ World War Z 29.99€ Borderlands 3 Super Deluxe 79.99€ Megadrive Mini 79.99€ Valkyria Chronicles 4 : Memoirs from Battle - Edition Premium 60€