Batman, Batgirl et Robin s'associent avec Les Tortues Ninja pour combattre l'ennemi juré des tortues, Shredder, qui a apparemment fait équipe avec Ra's Al Ghul et la Ligue des Assassins.

Le destin de la Terre est remis en question par la nouvelle menace que la Justice League doit affronter : le Fatal Five. Superman, Batman et Wonder Woman cherchent une solution alors que Mano, Persuader et Tharok terrorisent Metropolis en cherchant à rallier la Green Lantern naissante, Jessica Cruz. Pendant ce temps, la Justice League se découvre un allié en Star Boy et son pouvoir de voler. Sera-t-il l'élément nécessaire à la défaite du Fatal Five ?

Le nouvel animé Batman vs. TMNT est disponible en préco dans une version steelbook pour 14.99€
Date de sortie le 19 Juin
Justice League vs The Fatal Five, arrive lui aussi dans une version steelbook pour 14.99€