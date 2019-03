Annabelle 3 arrivera dans les salles obscurs en Juin aux US et en Juillet chez nous.La petite histoire :Résolus à empêcher Annabelle de causer davantage de dégâts, les démonologues Ed et Lorraine Warren rangent la poupée possédée dans la pièce verrouillée de leur maison réservée aux artefacts, la plaçant ainsi « en sécurité » derrière un verre sacré qui a reçu la sainte bénédiction d’un prêtre. Mais une nuit d’horreurs se profile alors qu’Annabelle réveille les esprits maléfiques de la salle, qui dirigent leur attention vers une nouvelle cible : la fille de 10 ans des Warrens, Judy et ses amis.Nous retrouverons au casting, la ravissante Vera Farmiga dans le rôle de Lorraine Warren,Patrick Wilsondans le rôle d'Ed Warren, Mckenna Gracedans le rôle de Judy Warren, Madison Isemandans le rôle de Mary Ellen, Katie Sarifedans le rôle de Daniela, Steve Coulterdans le rôle du Père Gordon, Luca Luhan dans le rôle d'Anthony Rios, Paul Dean dans le rôle de M. Palmeri,Stephen Blackehart dans le rôle de Thomas, Alison White dans le rôle de Mme Faley et Emily Brobst dans le rôle de RoryLe film sortira en salle le 19 Juillet