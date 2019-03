Retrouvez les BO d'une des plus grandes franchises du jeu vidéo avec plus de 70 miilions de ventes et déjà 6 films tirés de la licence. Composée par la Capcom Sound Team : Masami Ueda, Makoto Tomozawa et Akira Kaida, la bande originale envoutante de Resident Evil est devenue une référence pour les jeux d'horreur, donnant au chef-d’oeuvre qui définit le genre original, un sens persistant et déconcertant de la claustrophobie. Cette bande son correspond à la version Gamecube de 2002, pressée sur double vinyle deluxe 180g de couleur noire.

Retrouvez les BO d'une des plus grandes franchises du jeu vidéo avec plus de 70 miilions de ventes et déjà 6 films tirés de la licence. Composée par la Capcom Sound Team : Masami Ueda, Makoto Tomozawa et Akira Kaida, la bande originale de Resident Evil 2 nous plonge dans des thèmes évoquant la panique et le désespoir par le biais de divers styles musicaux. Avec les ambiances de films d'horreur, le côté industriel, les compositions quasi militaires et entraînantes, vous ferez l'expérience ou vous remémorerez les lieux emblématiques de cet opus : le poste de police, le réseau d'égouts ou encore le laboratoire souterrain de Raccoon City. Chaque bande son a été remasterisée spécifiquement pour cette version et est pressée sur double vinyle noir de 180g

Les vinyles Resident Evil, sont disponibles dans leurs version Black, les éditions spéciales sont en ruptures