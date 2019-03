-Un avant-propos de Stan Lee et une biographie détaillée par Roy Thomas

-Des rééditions intégrales en fac-similé des plus grands succès de Stan (dans leur format original)

-Plus de 1000 images avec des photos personnelles et des documents puisés dans les archives de Stan et Joan Lee

-Couverture rigide

-Format XXL 29,3cm x 44cm

-Le livre fait 6Kg



Publié à l’origine en Édition collector signée, voici le récit incomparable des grandes heures de Stan Lee, écrit et édité de son vivant, grâce à son entière coopération. L’histoire est dévoilée par Roy Thomas, qui nous fait revivre la carrière de Lee comme si on y était, à travers des photos jusqu’alors inédites, des dessins originaux et des fac-similés rares de comics. Un hommage digne du «Man».



Stan the Man

Hommage aux grandes heures d'une figure légendaire des comics



Amis éclairés, voilà un gros morceau ! L'histoire presque vraie de Stan Lee : un mastodonte extravagant qui a exigé près de dix années de travail, consacré au seul et unique parrain des comics. Depuis son enfance new-yorkaise en pleine Grande Dépression, pendant l'aventure qui transforma Marvel en éditeur de comics numéro un dans le monde et jusqu'à sa réinvention, dans les années 2000, en tant que directeur de la création de la société internationale de divertissement POW! Entertainment, Stan «the Man» Lee a résisté à l'épreuve du temps et demeure une légende dans l'histoire des comics.



Stanley Lieber fait ses premières armes chez Timely Comics en 1940 à tout juste 17 ans, et se retrouve propulsé au sommet de la hiérarchie seulement deux ans plus tard. Ce n'en qu'en 1961 qu'il déclenche une révolution dans les comics, baptisée plus tard du nom d'«ère Marvel».



En collaboration avec un bataillon d'artistes légendaires parmi lesquels Jack Kirby, Steve Ditko, John Romita et Jim Steranko, Stan a débridé une cascade étourdissante de personnages qui ont depuis accédé au rang d'icône des comics les Quatre Fantastiques, Hulk, Spiderman, Thor, Iron Man, les X-Men et les Avengers, pour ne citer qu'eux. En 1980, il déménage à Hollywood et poursuit l'aventure, en développant des projets télévisuels et cinématographique qui formeront les fondations des «films Marvel». La participation constante de Stan à ces événements mondiaux de plusieurs milliards de dollars témoigne de son influence. À la tête de POW! Entertainment, il est devenu un maître ès médias, travaillant tour à tour avec des rock stars, des ligues sportives, des magnats du cinéma ou des producteurs de télé-réalité, une polyvalence qui étoffe encore sa stature dans le monde entier.



Écrit et édité avec l'entière coopération de Lee, son histoire racontée par son successeur chez Marvel, le fameux auteur, éditeur et historien des comics Roy Thomas, qui y apporte des éclairages de première main et aborde avec une absolue clairvoyance les moments clés du parcours de Lee vers l'immortalité pop culturelle. Avec ses centaines de trésors de l'art des comics, un essai aux airs de roman signé Roy Thomas, un avant-propos rédigé par Lee en personne, une sélection de photos intimes puisées dans ses archives familiales, un coffret protecteur et un livret complémentaire contenant les rééditions complètes des comics de Stan produits durant des décennies, ce livre est un hommage titanesque digne de son sujet, par son poids comme sa carrure.



Le livre sera disponible le 15 mai 2019

