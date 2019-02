Devil May Cry, la référence du beat'em all revient pour clôturer la saga de Dante, le fils du démon Sparda.



Incarnez les trois héros de cet épisode et exterminez vos adversaires sous une avalanche d'enchaînements de coups avec classe. Dégainez pistolets, épées, ou utilisez d'autres armes pour venir à bout des démons qui ont envahit la ville de Red Grave.



(Re)découvrez ce qui a fait le succès de la série Devil May cry : un gameplay simple d'approche mais profond et exigeant, des boss titanesques, des personnages à fortes personnalités et un univers unique

En attendant, l'unboxing de la version collector avec le van, voici venir l'unboxing de la version steelbook du jeu.Malheureusement, le collector avec le van ne sera pas disponible chez nous. Encore une fois, les Ricains sont mieux lotis que nous.