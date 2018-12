Mortal Kombat est de retour dans un nouvel épisode de la série emblématique, plus explosif que jamais ! Découvrez les toutes nouvelles variantes de personnages qui vous permettront de modifier vos Kombattants comme jamais auparavant, afin qu'ils soient entièrement à votre image. Grâce au nouveau moteur graphique, vous participerez à une expérience époustouflante et criante de réalisme qui vous plongera au cœur du kombat. Enfin, avec sa liste de nouveaux Kombattants et le retour des Kombattants Klassiques, Mortal Kombat 11 vous fera découvrir des cinématiques époustouflantes dans son mode histoire, qui fait suite à l’univers de la saga épique, commencée il y a plus de 25 ans.

Une édition Premium Edition de Mortal Kombat 11 sera disponible en plus de la version classique.En théorie, un collector avec une figurine sera aussi disponible au moment de la sortie du jeu.A l'intérieur, nous retrouverons:-Full game-Kombat Pack-SteelcaseJ'espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Mortal Kombat 11: Premium Edition 81.99€