Injustice 2 aura droit à une version Legendary Edition sur PS4 et One. Cette édition contiendra tous les DLC's sorti a ce jour.Mais il y aura un petit goodies sympa a l'intérieur du steelbook.Il y a aura une pièce avec le logo de Superman dessus ainsi qu'une carte métallique qui contiendra un code pour télécharger un comics.Cette édition est attendu le 29 MarsJ’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Injustice 2 Legendary Edition Limitée Steelbook 59.99€ PS4 Injustice 2 Legendary Edition Limitée Steelbook 59.99€ One Dark Souls I & II Design Works VF 39.90€