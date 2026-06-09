Xenoblade Chronicles : un polish Switch 2 pour la trilogie + nouvel épisode en 2027

L'upgrade den'était évidemment qu'un début et c'est la totalité de la franchise qui va arriver sur Nintendo Switch 2, de nouveau dans l'ordre avec :(Upgrade aujourd'hui, version boîte le 30 juillet)(Upgrade le 30 juillet, version boîte le 1er octobre)(Upgrade le 3 décembre, pas de boîte annoncée)Chacun disposera de petits bonus pour justifier le prix à payer (en plus de la 4K/60FPS en dock) et on espère vivement que Monolith en profitera pour corriger les grosses erreurs de game design du 2 d'ici la sortie.Mais la grosse annonce, et heureusement qu'elle était là, c'est le tout neufdont nous avons eu un premier aperçu, et qui rejoint de suite la liste infinie des sorties de 2027.