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Xenoblade Chronicles : un polish Switch 2 pour la trilogie + nouvel épisode en 2027
L'upgrade de Xenoblade Chronicles X n'était évidemment qu'un début et c'est la totalité de la franchise qui va arriver sur Nintendo Switch 2, de nouveau dans l'ordre avec :

- Xenoblade Chronicles (Upgrade aujourd'hui, version boîte le 30 juillet)
- Xenoblade Chronicles 2 (Upgrade le 30 juillet, version boîte le 1er octobre)
- Xenoblade Chronicles 2 (Upgrade le 3 décembre, pas de boîte annoncée)

Chacun disposera de petits bonus pour justifier le prix à payer (en plus de la 4K/60FPS en dock) et on espère vivement que Monolith en profitera pour corriger les grosses erreurs de game design du 2 d'ici la sortie.

Mais la grosse annonce, et heureusement qu'elle était là, c'est le tout neuf Xenoblade Genesis dont nous avons eu un premier aperçu, et qui rejoint de suite la liste infinie des sorties de 2027.





8
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aeris201, ducknsexe, roivas, spartan1985, goldmen33, ouken, mercure7, kisukesan
publié le 09/06/2026 à 15:35 par Gamekyo
commentaires (43)
ouroboros4 publié le 09/06/2026 à 15:36
Chaque upgrade coûtera 9,99 euros
link49 publié le 09/06/2026 à 15:36
Je prends les 4 opus, fan que je suis.

tokito publié le 09/06/2026 à 15:38
Quel est le problème avec le gamedesign du 2 ?

C'est le moins bon de la saga ?
liberty publié le 09/06/2026 à 15:38
Putain on achète la Switch 2 pour avoir des jeux plus beau et maîtrisé, on a l'impression de voir un jeu Switch 1 de Xenoblade 3 avec Genesis. Il aurait pue l'annoncer sur Switch 1 avec un patch Switch 2 alliasé... J'attend Genesis mais putain y a aucune maîtrise de la console.
aeris201 publié le 09/06/2026 à 15:38
Excellent

Ca fait un moment qu'on attendait
jenicris publié le 09/06/2026 à 15:39
Genesis je veux en voir davantage. Pas totalement convaincu avec du recul
ouroboros4 publié le 09/06/2026 à 15:39
liberty Le premier Xenoblade désormais sur 4 supports différent
liberty publié le 09/06/2026 à 15:40
ouroboros4 oui on oublie la version 3DS !
angelsduck publié le 09/06/2026 à 15:40
tokito pOUR Pour moi c'est le meilleur de la série, j'adore son système de combat. Et le fan service ne me dérange pas, mais je comprends ceux qui n'ont pas apprécié.
gat publié le 09/06/2026 à 15:41
ouroboros4 liberty 5 supports
ouroboros4 publié le 09/06/2026 à 15:42
gat Ils ont faire pire que The Last of Us
liberty publié le 09/06/2026 à 15:43
gat ? On oublie quoi ?
gat publié le 09/06/2026 à 15:44
liberty Version démat’ sur Wii U à 20 boules
liberty publié le 09/06/2026 à 15:45
gat oh putain je ne me rappelais même pas ! C'était de l'émulation de la version Wii non ?
ratchet publié le 09/06/2026 à 15:45
Welcome to the passé
gat publié le 09/06/2026 à 15:48
liberty Je sais plus du tout^^
De mémoire il y avait une catégorie Wii sur le store de la console mais aucune idée si c’était de l’émulation.
Par contre, je me souviens très bien que ça ramait de ouf pendant les combats
narustorm publié le 09/06/2026 à 15:48
3 décembre xeno 3 en physique
roivas publié le 09/06/2026 à 15:50
Erreur dans la news le 3 sort bien en physique
aeris201 publié le 09/06/2026 à 15:51
Xenoblade Genesis est superbe.
mattewlogan publié le 09/06/2026 à 15:51
Un nouveau Xenoblade ça c’est une super nouvelle
drybowser publié le 09/06/2026 à 15:51
La seule annonce du ND !!
Bref j'ai tellement adoré le 2 et le 3 et tellement frustré des limitations techniques ressenties de la switch 1 que je vais sans soucis repasser à la caisse , soit en physique si vrai jeu dans la card, en demat sinon
stampead publié le 09/06/2026 à 15:56
si ils pourraient refaire la trad fr du 3 en virant les mots"moucheux" pour dire "merde" et autres conneries de trad, ca serait vraiment un plus pour l 'immersion car ca à totalement gaché mon immersion dans le jeu.
derno publié le 09/06/2026 à 15:57
j'ai l'impression que les dlc ne sont pas compris dans la switch 2 edition....ce serait un peut chien vu que je n'ai pas pris l'extension du 3 demat only dans l'idée de me prendre une future definitive edition.
ducknsexe publié le 09/06/2026 à 15:58
La DA ne réserve pas de surprise, elle est similaire aux autres épisodes. En revanche, ils ont du embaucher de vrais graphistes pour les personnages, ils sont beaucoup plus réussis, plus fins et plus raffinés.
tripy73 publié le 09/06/2026 à 16:05
Jamais je ne soutiendrai ce genre de màj technique où ils ajoutent quelques éléments anecdotiques pour faire passer la pilule. Quand on voit que des petits studios/éditeurs proposent la même chose gratuitement, c'est clairement pas excusable pour un gros éditeur/constructeur...

Quand à Xeno Genesis, hormis le côté original du monde circulaire qui fait que l'on voit les continents en arrière-plan (un peu comme les anneaux d'Halo ou la citadelle de Mass Effect), je n'ai pas été plus emballé que ça par l'univers proposé et reste à voir le gameplay/système de combat si ça peut m'intéresser.
aeris201 publié le 09/06/2026 à 16:19
Nouveau Xenoblade mais ce n'est pas le 4

"Genesis" ca signifie genèse, donc ca fait plutot reference a une histoire passé

J'ai hate
masharu publié le 09/06/2026 à 16:21
Du racing dans mon Xenoblade 1 , mon jeu préféré je rappelle.
roivas publié le 09/06/2026 à 16:40
j'espère qu'ils ont revu le system de gatcha pourri pour les lame du 2
sonilka publié le 09/06/2026 à 16:44
Monolith est donc condamné à faire du Xenoblade en boucle ou du soutien au gros projet Nintendo. Quelle tristesse.
celebenoit84 publié le 09/06/2026 à 16:46
Non mais sérieux? 69euros un remake avec un simple lifting hd, et surment des bonus a la cons type nouveaux costumes etc.... Putain nintendo ils ont vraiment peur de rien
kageyama publié le 09/06/2026 à 17:05
le 2 et le 3 ont leur extension ou pas ?
masharu publié le 09/06/2026 à 17:08
ouroboros4 5 si tu comptes le portage eShop Wii U.
jobiwan publié le 09/06/2026 à 17:18
celebenoit84 C'est pour répondre aux fanboys des éditions physiques.
wickette publié le 09/06/2026 à 17:30
Et sinon le patch de Xenoblade X, ils vont un jour améliorer la qualité d'image inacceptable ? La switch 2 peut faire largement mieux.


Ils ont sorti une màj payante pour Xeno X avec une qualité honteuse.

Très hâte pour Genesis sinon même si j'attendais un settings plus mature
kaiserstark publié le 09/06/2026 à 17:33
sonilka Ouais je me rappel de leur artwork de Fantasy et ça donnait envie de le voir sur autre chose mais ça ne semble pas prêt d'arriver.
aeris201 publié le 09/06/2026 à 17:46
L’update de Xenoblade Chronicles - Definitive Edition fait 20 Go

Faisant passer le jeu de 13,7 Go à 33,7 Go…
ouken publié le 09/06/2026 à 17:50
Encore une merveille avec un nouveau xeno qui donne méchamment envie !! Le trailer et une leçon pour SE , avec le recul je le trouve encore mieux que prévu
fanboyzelda publié le 09/06/2026 à 17:51
Problème de gamedesign je rêve ou ça ragebait encore sur xenoblade chronicles 2 alors que lui a une histoire bien rythmé, lui à des villages pas comme les vieilles colonies du 1 et du 3. D'ailleurs quel erreur d'avoir repris la DA de xeno 1 dans le 3. De toute façon que ça ragebait ou pas, l'histoire à prouver que xenoblade chronicles 2 s’est plus vendue que les autres épisodes donc redescendez svp
fritesmayo76 publié le 09/06/2026 à 17:51
Totale douche froide.
Le nouveau me fait pas envie, le prix des patchs est le double de celui de Chronicles X (pour des ajouts qui le justifient clairement pas, même en étant un fan aveugle) et purée quelle occasion manquée de retouché le système infâme de gaccha du 2.
Et sinon, Torna, faudra repayer aussi?
fanboyzelda publié le 09/06/2026 à 17:54
Fritesmayo76 t'es aveugles...
grospich publié le 09/06/2026 à 17:58
J'ai refait en début d'année le 1 et le 3 sur émulateur en 1440p + mods graphiques et ça rend vraiment bien, j'ai éviter la taxe à 10€ pour débloquer la résolution.

PS : je possède les jeux.
epicurien publié le 09/06/2026 à 18:04
GKC, sur la cartouche, on sait pas ?
roivas publié le 09/06/2026 à 18:39
epicurien sur la cartouche
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Xenoblade Chronicles : Definitive Edition
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Nom : Xenoblade Chronicles : Definitive Edition
Support : Switch
Editeur : Nintendo
Développeur : Monolith Software
Genre : RPG
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