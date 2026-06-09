Xenoblade Chronicles : un polish Switch 2 pour la trilogie + nouvel épisode en 2027
L'upgrade de Xenoblade Chronicles X n'était évidemment qu'un début et c'est la totalité de la franchise qui va arriver sur Nintendo Switch 2, de nouveau dans l'ordre avec :
- Xenoblade Chronicles (Upgrade aujourd'hui, version boîte le 30 juillet)
- Xenoblade Chronicles 2 (Upgrade le 30 juillet, version boîte le 1er octobre)
- Xenoblade Chronicles 2 (Upgrade le 3 décembre, pas de boîte annoncée)
Chacun disposera de petits bonus pour justifier le prix à payer (en plus de la 4K/60FPS en dock) et on espère vivement que Monolith en profitera pour corriger les grosses erreurs de game design du 2 d'ici la sortie.
Mais la grosse annonce, et heureusement qu'elle était là, c'est le tout neuf Xenoblade Genesis dont nous avons eu un premier aperçu, et qui rejoint de suite la liste infinie des sorties de 2027.
C'est le moins bon de la saga ?
Ca fait un moment qu'on attendait
De mémoire il y avait une catégorie Wii sur le store de la console mais aucune idée si c’était de l’émulation.
Par contre, je me souviens très bien que ça ramait de ouf pendant les combats
Bref j'ai tellement adoré le 2 et le 3 et tellement frustré des limitations techniques ressenties de la switch 1 que je vais sans soucis repasser à la caisse , soit en physique si vrai jeu dans la card, en demat sinon
Quand à Xeno Genesis, hormis le côté original du monde circulaire qui fait que l'on voit les continents en arrière-plan (un peu comme les anneaux d'Halo ou la citadelle de Mass Effect), je n'ai pas été plus emballé que ça par l'univers proposé et reste à voir le gameplay/système de combat si ça peut m'intéresser.
"Genesis" ca signifie genèse, donc ca fait plutot reference a une histoire passé
J'ai hate
Ils ont sorti une màj payante pour Xeno X avec une qualité honteuse.
Très hâte pour Genesis sinon même si j'attendais un settings plus mature
Faisant passer le jeu de 13,7 Go à 33,7 Go…
Le nouveau me fait pas envie, le prix des patchs est le double de celui de Chronicles X (pour des ajouts qui le justifient clairement pas, même en étant un fan aveugle) et purée quelle occasion manquée de retouché le système infâme de gaccha du 2.
Et sinon, Torna, faudra repayer aussi?
PS : je possède les jeux.