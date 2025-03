Metroid Prime 4 Beyond donne des nouvelles

Les rumeurs prédisaient son absence pour le grand reveal Switch 2 de la semaine prochaine et pour cause,, c'est maintenant que ça se passe par la diffusion d'une nouvelle bande-annonce durant le Direct Switch 1.Très joli pour le support, peut-être même un peu trop diront certains, ce nouvel épisode toujours signé Retro Studios et attendu depuis DES PLOMBES arrivera enfin dans le courant de l'année, avec une Samus évidemment dotée de pouvoirs tout neufs pour l'occasion.