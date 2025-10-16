Xbox : nouveau show indé à la fin du mois

Certains prennent déjà l'espoir d'un Developer Direct en janvier 2026 mais inutile de trop se précipiter, et il faudra pour l'heure se contenter côté Xbox d'un nouvel ID@Xbox Showcase, donc consacré aux indépendants du milieu.Le show se tiendra le 28 octobre à 19h00, durera tout de même 50 minutes, et inclura des représentants comme Raw Fury, Serenity Forge, Skybound Games et Thunder Lotus, donc très probablement des nouvelles des jeux ci-dessous.