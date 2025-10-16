recherche
News / Blogs
Xbox : nouveau show indé à la fin du mois
Certains prennent déjà l'espoir d'un Developer Direct en janvier 2026 mais inutile de trop se précipiter, et il faudra pour l'heure se contenter côté Xbox d'un nouvel ID@Xbox Showcase, donc consacré aux indépendants du milieu.

Le show se tiendra le 28 octobre à 19h00, durera tout de même 50 minutes, et inclura des représentants comme Raw Fury, Serenity Forge, Skybound Games et Thunder Lotus, donc très probablement des nouvelles des jeux ci-dessous.







1
Qui a aimé ?
kevinmccallisterrr
publié le 16/10/2025 à 05:58 par Gamekyo
commentaires (3)
mrvince publié le 16/10/2025 à 07:31
Quel jeu indé va remplacer Silksong ? Ennuyeux ces indés maintenant
ravyxxs publié le 16/10/2025 à 11:44
Les indés ce sont des jeux qui devaient nous donner une expérience bien plus émotionnelle, courte, mais riche sur le plan artistique aussi. Aujourd'hui la majorité d'entre eux se resssemble et sorte par palier de 20 à 30 par jours !!! Ridicule !!!
rasalgul publié le 16/10/2025 à 15:40
Indé ne doit pas toujours rimer avec concept hein.


Bref miam miam ce nouveau show, le GP va se gaver encore
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Routine
0
Ils aiment
Nom : Routine
Support : PC
Editeur : Raw Fury
Développeur : Lunar Software
Genre : survival horror
Autres versions : Xbox One - Xbox Series X
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo