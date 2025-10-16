The Outer Worlds 2 : nouveau trailer à J-13

Après Avowed et Grounded 2, Obsidian balancera son troisième jeu de l'année avec The Outer Worlds 2 ce 29 octobre (PC/PS5/XBS) dont voici un trailer parlant uniquement gameplay, bien plus riche en possibilités autant dans l'action que dans la discrétion en passant par l'évolution de son personnage, annoncé comme plus naturel (et plus vicieuse au niveau des dons).
Pour rappel et comme souvent avec les jeux first-party Xbox, une édition Premium sera disponible à 100€ (ou 30€ via upgrade Game Pass par exemple), ajoutant OST/Artbook numérique, un pack de matos et un accès aux deux futures extensions, en plus de la possibilité d'y jouer dès le 24 octobre.
Encore un univers wtf sans queue ni tête avec aucun scénario.
Je comprends pas comment de nos jours, on peut lancer un projet à plusieurs dizaines voir centaines de millions de dollars et n'avoir rien à proposer. Comment ça peut être validé. Personne n'a d'idée?
J'avoue que les différents trailers/présentations ne m'ont pas vraiment enchantés mais c'est vraiment pas suffisant pour se faire un avis, surtout un obsidian
On verra, par contre 70-100E franchement Xbox ils délirent, je me rappelle encore de Avowed à 70 EUR, franchement cette boite...
C'est vraiment prendre les gens pour des moutons, genre vous payez un jeu bien cher et en plus on vous annonce dès le départ qu'il ne sera pas complet...
En plus, on sent direct que tu ne connais rien du jeu, et que tu n'as pas dû faire le 1er jeu pour dire tout ça.
Je maintiens ce que je dis sur le fait de déployer des millions sans avoir aucune proposition à faire.