The Outer Worlds 2 : nouveau trailer à J-13

Aprèset, Obsidian balancera son troisième jeu de l'année avecce 29 octobre (PC/PS5/XBS) dont voici un trailer parlant uniquement gameplay, bien plus riche en possibilités autant dans l'action que dans la discrétion en passant par l'évolution de son personnage, annoncé comme plus naturel (et plus vicieuse au niveau des dons).Pour rappel et comme souvent avec les jeux first-party Xbox, une édition Premium sera disponible à 100€ (ou 30€ via upgrade Game Pass par exemple), ajoutant OST/Artbook numérique, un pack de matos et un accès aux deux futures extensions, en plus de la possibilité d'y jouer dès le 24 octobre.