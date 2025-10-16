recherche
The Outer Worlds 2 : nouveau trailer à J-13
Après Avowed et Grounded 2, Obsidian balancera son troisième jeu de l'année avec The Outer Worlds 2 ce 29 octobre (PC/PS5/XBS) dont voici un trailer parlant uniquement gameplay, bien plus riche en possibilités autant dans l'action que dans la discrétion en passant par l'évolution de son personnage, annoncé comme plus naturel (et plus vicieuse au niveau des dons).

Pour rappel et comme souvent avec les jeux first-party Xbox, une édition Premium sera disponible à 100€ (ou 30€ via upgrade Game Pass par exemple), ajoutant OST/Artbook numérique, un pack de matos et un accès aux deux futures extensions, en plus de la possibilité d'y jouer dès le 24 octobre.

publié le 16/10/2025 à 17:45 par Gamekyo
commentaires (10)
ravyxxs publié le 16/10/2025 à 18:12
Ils essaient de le vendre avec des plans de caméra façon COD, ils ont oublié que c'était un RPG....
altendorf publié le 16/10/2025 à 19:30
ravyxxs
taiko publié le 16/10/2025 à 21:20
Que ça a l'air nul
Encore un univers wtf sans queue ni tête avec aucun scénario.
Je comprends pas comment de nos jours, on peut lancer un projet à plusieurs dizaines voir centaines de millions de dollars et n'avoir rien à proposer. Comment ça peut être validé. Personne n'a d'idée?
zekk publié le 16/10/2025 à 21:25
taiko tu dois pas connaître Obsidian toi
wickette publié le 16/10/2025 à 21:29
Je vais attendre qu'il baisse de prix et surtout les avis joueurs.

J'avoue que les différents trailers/présentations ne m'ont pas vraiment enchantés mais c'est vraiment pas suffisant pour se faire un avis, surtout un obsidian


On verra, par contre 70-100E franchement Xbox ils délirent, je me rappelle encore de Avowed à 70 EUR, franchement cette boite...
magneto860 publié le 16/10/2025 à 22:11
Les jeux qui ne sont pas sorti mais pour lesquels deux extensions sont déjà prévues, je continue à ne pas comprendre.

C'est vraiment prendre les gens pour des moutons, genre vous payez un jeu bien cher et en plus on vous annonce dès le départ qu'il ne sera pas complet...
taiko publié le 16/10/2025 à 22:20
zekk j'avoue le premier était incroyable
snave publié le 17/10/2025 à 00:18
taiko Le jeu n'est même pas encore sorti que tu es déjà en train de le descendre, c'est dingue.

En plus, on sent direct que tu ne connais rien du jeu, et que tu n'as pas dû faire le 1er jeu pour dire tout ça.
taiko publié le 17/10/2025 à 05:54
snave t'inquiètes je descends toute l'industrie qui est en déliquescence.
Je maintiens ce que je dis sur le fait de déployer des millions sans avoir aucune proposition à faire.
ouken publié le 17/10/2025 à 08:34
gros day on e le 1 et une tuerie
Fiche descriptif
The Outer Worlds 2
Nom : The Outer Worlds 2
Support : PC
Editeur : Microsoft
Développeur : Obsidian Entertainment
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
