recherche
News / Blogs
Pendant que Star Wars Eclipse se poursuit, Quantic Dream veut tenter le jeu de stratégie
Histoire de rassurer le peuple qui ne peut que rester curieux du résultat futur, David Cage confirme que le projet Star Wars Eclipse (annoncé en 2021…) est toujours en vie, avec un développement qui se poursuit tranquillement avec, on nous le dit, « une expérience très différente des habitudes du studio ».

Mais la chose la plus importante du communiqué est ailleurs : Quantic Dream délaisse le « mono-développement » (que Sucker Punch continue de louer) pour désormais avoir plusieurs équipes, permettant de dévoiler un autre projet, lui aussi bien différent et ça se voit. Spellcasters Chronicle est un jeu d'action-stratégie en temps réel à base de dieux (jouables) et d'une tonne d'invocations, jouable en 3V3 et dont la bêta débutera prochainement sur Steam. Le titre sera F2P à sa sortie.

1
Qui a aimé ?
belmoncul
publié le 16/10/2025 à 17:08 par Gamekyo
commentaires (10)
link571 publié le 16/10/2025 à 17:25
Assez différent dans son univers et ça DA et SURTOUT free to play, il aura peut être une chance de se démarquer et de trouver son public
mattewlogan publié le 16/10/2025 à 17:27
Pas ma came leur nouveau projet
shambala93 publié le 16/10/2025 à 17:33
Mais il va sortir quand ? Lors dû malheureux retour de Macron en 2032 ?
kratoszeus publié le 16/10/2025 à 19:45
Ah f2p ça va . Mais la da semble être vue et revue 1000 fois. On dirait un jeu smartphone générique a voir
kratoszeus publié le 16/10/2025 à 20:41
Surement une demande de Tencent vu qu'ils détiennent le studio maintenant.
taiko publié le 16/10/2025 à 21:04
Encore un projet multi qui va tuer un studio sympa
altendorf publié le 16/10/2025 à 21:36
Intérêt : 0. Et le Star Wars, faudra pas l'attendre avant la gen PS6/Xbox???. J'ai un pote qui bosse dessus, il y a eu plusieurs reboot dans le développement. C'est pour ça qu'on a toujours rien vu.

kratoszeus C'est NetEase qui a racheté Quantic Dream.
kratoszeus publié le 16/10/2025 à 21:55
altendorf Autant pour moi
kratoszeus publié le 16/10/2025 à 21:57
altendorf bah bordel, la bande annonce elle fait partie du top 10 des meilleurs BA pour un jeu vidéo c était de l'art
tlj publié le 16/10/2025 à 22:51
Catastrophique ce projet
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Star Wars Eclipse
2
Ils aiment
Nom : Star Wars Eclipse
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Quantic Dream
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo