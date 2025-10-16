Pendant que Star Wars Eclipse se poursuit, Quantic Dream veut tenter le jeu de stratégie

Histoire de rassurer le peuple qui ne peut que rester curieux du résultat futur, David Cage confirme que le projet(annoncé en 2021…) est toujours en vie, avec un développement qui se poursuit tranquillement avec, on nous le dit, « une expérience très différente des habitudes du studio ».Mais la chose la plus importante du communiqué est ailleurs : Quantic Dream délaisse le « mono-développement » (que Sucker Punch continue de louer) pour désormais avoir plusieurs équipes, permettant de dévoiler un autre projet, lui aussi bien différent et ça se voit.est un jeu d'action-stratégie en temps réel à base de dieux (jouables) et d'une tonne d'invocations, jouable en 3V3 et dont la bêta débutera prochainement sur Steam. Le titre sera F2P à sa sortie.