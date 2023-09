[RAPPEL] Nouveau State of Play à 23h00

Deuxième rendez-vous du jour (oui, il reste des news Switch, ça arrive…), celui du nouveau State of Play ce soir à 23h00 pour nous montrer un aperçu de l'avenir PlayStation 5 au-delà du first-party, donc des titres tiers on espère bien massifs, un peu d'indé sans oublier le PlayStation VR 2.Comme d'habitude, c'est à suivre avec le Live ci-dessous et les articles apparaîtront dans la foulée nocturne.