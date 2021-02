Crash Bandicoot 4 arrive enfin sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch

Les ventes den'ont apparemment pas été faramineuses, ou en tout cas en-deça des attentes d'Activision qui compte néanmoins se refaire en portant le jeu sur quatre supports supplémentaires : PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch pour le 12 mars, puis PC (via Battle.net) plus tard cette année.Dans les détails :- 4K natif + 60FPS sur PlayStation 5 et Xbox Series X- 4K upgrade + 60FPS sur Xbox Series S- Optimisation des temps de chargement- Upgrade gratuite si vous l'avez déjà sur PS4 ou OneDernier point : les versions PC et Switch seront vendues moins chères que les autres (49,99€ au lieu de 69,99€).