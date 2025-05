Grand Theft Auto VI officiellement reporté Grand Theft Auto VI officiellement reporté

« Mais c'était sûr en fait ! » Car oui, malgré toutes les (fausses) promesses de Take-Two Interactive on imagine avant tout à destination des actionnaires que des joueurs, Grand Theft Auto VI ne tiendra pas ses délais pour 2025, et n'arrivera officiellement que le 26 mai 2026. Sous réserve d'absence de couacs supplémentaires bien évidemment.



Allez… La deuxième bande-annonce pour se faire pardonner ? Surtout quand Jason Schreier évoque derrière que selon ses sources en interne chez Rockstar, cela faisait des mois que la période de sortie initialement annoncée était parfaitement intenable.



L'éditeur devra en tout cas endurer une année supplémentaire sans son messie, mais aura tout de même en renfort son NBA 2K, son WWE 2K, le cas Borderlands 4 évoqué plus tôt dans la semaine sans oublier le prochain Mafia qui d'ailleurs donnera de ses nouvelles dans quelques jours.