Switch 2 : Nintendo Japan reconnaît qu'ils ne pourront répondre à une demande incroyablement élevée

Au Japon, la Nintendo Switch 2 ne fut pas touché par les polémiques sur le prix et pour cause puisqu'il s'agit du territoire où elle sera vendue le moins cher (néanmoins affublée d'une restriction imposant le japonais pour les jeux comme les menus), mais au point d'un contre-coup inévitable : tout le monde ne devrait pas être servi au lancement le 5 juin.



Pour rappel et contrairement aux autres pays, les japonais doivent impérativement se connecter au site Nintendo Store pour préalablement s'inscrire, et avec un compte un minimum actif ces derniers mois (tout pour éviter les scalpers donc), pour ne serait-ce qu'avoir le droit de participer à un gigantesque tirage au sort en vue de la précommande. Mais voilà, Nintendo Japan vient de révéler qu'il y avait actuellement plus de 2,2 millions d'inscrits au point de dresser un communiqué d'aveux : non seulement beaucoup ne seront pas sélectionnés pour le Day One, mais il est également probable que les plus malchanceux ne fassent même pas partie de la deuxième vague. Courage.



En passant, si vous enviez le Japon pour ses tarifs, ne râlez pas trop non plus face à la situation d'autres pays : les précommandes viennent d'ouvrir au sud des USA, et ce sera l'équivalent de 763$ pour le bundle avec Mario Kart World au Mexique, et carrément 870$ au Brésil.