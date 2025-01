C.Dring : l'existence du Game Pass fait perdre 80% des ventes premium sur supports Xbox C.Dring : l'existence du Game Pass fait perdre 80% des ventes premium sur supports Xbox

Christopher Dring, désormais ancien de VGC, s'est livré sur un point autour du service Game Pass en déclarant que selon plusieurs de ses sources dans l'industrie, la proposition Day One d'un gros AAA sur ce service était susceptible de faire perdre 80 % des ventes standards sur console, avec même des dommages sur PC quand on voit les chiffres d'audience Steam de Hellblade II (pic inférieur au premier épisode), Indiana Jones et même Starfield.



Pour autant, aux yeux du spécialiste des chiffres, cette donnée ne signifie pas que les voyants sont au rouge, déjà parce que Xbox continue de miser énormément sur le nombre d'abonnés Game Pass malgré les difficultés du plafond de verre que semble rencontrer un peu tout le monde, mais aussi parce que ce type de service a également des effets bénéfiques, citant déjà le fait que beaucoup d'indés ont de plus en plus de mal à exister (et ce sera encore pire en 2025) en dehors de ce genre de réseau, que des gens qui s'abonnent par exemple pour Call of Duty sont susceptibles de découvrir de nouvelles expériences, mais aussi que l'audience Game Pass sert de marketing gratos avec, dans le cas de Indiana Jones par exemple, plusieurs abonnés se chargeant tout seul d'en faire la pub sur les réseaux sociaux à la vue des joueurs PlayStation 5 qui auront tout loisir de craquer au printemps comme ils l'ont fait avec Sea of Thieves.



Restera toujours la question de la rentabilité mais Microsoft reste muet sur le sujet.