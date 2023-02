Lorsque vous mettez un jeu comme Forza Horizon 4 sur Game Pass, vous avez instantanément plus de joueurs du jeu, ce qui entraîne en fait plus de ventes du jeu ", a-t-il déclaré.



"Certaines personnes ont mis cela en doute, mais lorsque State of Decay 2 a été lancé, vous avez vu si vous regardez aux États-Unis sur le NPD que ce jeu s'est vraiment bien vendu le mois où il a été lancé sur GamePass."

Via des documents internes auprès du CMA :Spencer par le passé avait dit que ça menait a plus de ventes de jeux :