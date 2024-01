Le Game Pass tournerait à 33 millions d'abonnés, mais ralentissement de la croissance Le Game Pass tournerait à 33 millions d'abonnés, mais ralentissement de la croissance

Comme l'indiquait Matt Piscatella en début de semaine, on dénote actuellement un ralentissement de la croissance des modèles à abonnement sur consoles, sans non plus dire avoir atteint un plafond de verre. Une situation qui toucherait donc PlayStation avec des convertis toujours fidèles mais un public « F2P » qui n'y voit toujours aucun intérêt, mais le problème s'avère plus frappant pour Microsoft qui est censé faire de cette offre son cheval de bataille.



Suivant les déclarations décrites, l'analyste James McWhirter a fait parler ses sources, relayées par IGN, pour indiquer que le nombre d'abonnés Game Pass tournerait actuellement à environ 33,3 millions, en adéquation avec les leaks de l'affaire ABK. Cela donnerait donc une croissance de 13 % en 2023, plus faible qu'en 2022 (+15%) alors que Microsoft comptait sur un boost plus imposant aussi bien PC que consoles rien qu'avec Starfield.



Outre les déceptions aussi bien sur la critique (Redfall) que l'audience (Forza Motorsport), le couac principal est désormais connu de tous : les ventes décevantes de Xbox Series en 2023 et même s'il reste le PC et tout ce qui touche au Cloud quand arrivera la démocratisation malgré les efforts (la récente intégration GeForce Now notamment), Phil Spencer a toujours reconnu que la Xbox Series continuerait d'être le pilier pour propulser le nombre d'abonnés. Nous verrons bien ce qu'il en sera en 2024…



De bonnes nouvelles néanmoins, selon les mêmes sources : le chiffre de 33 millions d'abonnés n'inclurait pas les membres Core, et environ 55 % du lot serait au niveau le plus cher (Ultimate).