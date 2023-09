[LEAK] Pour Microsoft, même en 2030, les consoles resteront le secteur clé du Game Pass

Oui, nous savons à partir de plusieurs fuites que Microsoft a privilégié le déploiement de son xCloud au détriment des stocks de Xbox Series X en début de génération et, oui, il ne faut pas être un fin analyste pour savoir que l'entreprise mise énormément sur le « jeu en nuage » pour son propre développement dans un avenir plus ou moins lointain.Pour autant, et si le « physique » commence sérieusement à être remis en question vu les informations leakées sur la gamme mid-gen, les consoles reste néanmoins considérées comme le secteur clé de Microsoft pour l'expansion lente mais certaine du service Game Pass.Un nouveau document de l'affaire FTC (plus récent cette fois car datant de l'année dernière) montre les objectifs sur le sujet, et l'on s'aperçoit que si le Cloud Gaming est amené à prendre un inéluctable envol jusqu'à potentiellement dépasser le nombre d'abonnés Game Pass sur PC « natif », Microsoft estime que le marché console restera de loin sa plus grande source même en 2030.