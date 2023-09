[LEAK] xCloud : Microsoft aurait drastiquement réduit ses investissements face au manque de rentabilité [LEAK] xCloud : Microsoft aurait drastiquement réduit ses investissements face au manque de rentabilité

A l'instar du marché de la VR, le Cloud Gaming est confronté à une certaine problématique : pour attirer le public, il faut une démocratisation de la technologie pour propulser son intérêt, mais pour arriver à cela, il faudrait un public suffisamment large pour amoindrir les risques auprès des investisseurs.



Bref, ça peut tourner comme ça en rond depuis des années et si Microsoft porte le mot Cloud dans son coeur, c'est avant tout publiquement car en interne, il semble qu'il y ait un tout autre discours comme l'a révélé un autre rapport leaké de la FTC. Il y apparaît que Microsoft a depuis le milieu d'année dernière drastiquement réduit ses investissements sur le sujet (proche de « zéro », c'est les termes), améliorant certes encore ses serveurs et continuant quelques partenariats comme avec une compatibilité grandissante avec les SmartTV Samsung ou alors la « console cloud » de Logitech.



Mais rien de plus, ce qui explique les retours du public sur une expérience peut-être encore plus défaillante qu'à ses débuts, une bêta xCloud qui n'en finit plus et des temps d'attente parfois énormes.



Pour Microsoft, est pointé du doigt que la rentabilité est encore trop difficile à trouver sur ce secteur, et que s'il y a eu un boost d'audience lors de la compatibilité xCloud de Fortnite sur iOS (on rappelle que le jeu est toujours interdit sur l'AppStore depuis l'affaire Epic Games), la courbe est finalement très vite retombée.



De quoi comprendre qu'en attendant une éventuelle démocratisation, la solution serait donc de se tourner vers le fameux « Cloud Hybrid » destiné à améliorer des jeux déjà jouables nativement, et c'est ce même Microsoft qui évoque des plans sur le sujet au niveau du mobile (en plus de ses objectifs leakés sur la prochaine génération Xbox).