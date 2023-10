[RUMEUR] Un remaster pour The Last of Us II [RUMEUR] Un remaster pour The Last of Us II

Il y avait des bruits de couloirs à ce sujet, mais Mark Pajarillo (l'un des artistes principaux de Naughty Dog) a semble t-il vendu la mèche sur LinkedIn en déclarant avoir travaillé récemment sur The Last of Us : Part 1... et The Last of Us 2 : Remastered.



Personne ne sera surpris, surtout quand ça parle de même chose pour le premier Horizon, et on attend l'annonce aussi bien pour la PlayStation 5 que le PC, avec néanmoins une possibilité que Sony garde le truc sous le coude jusqu'à la Saison 2 sur HBO (donc 2025).