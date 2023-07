Officiel : le Xbox Live Gold va (enfin) mourir Officiel : le Xbox Live Gold va (enfin) mourir

C'était limite acté vu la tronche de l'offre depuis des plombes, et selon Windows Central, le Xbox Live n'a plus que quelques semaines à vivre avant le remplacement le 1er septembre par un service Game Pass dominant.



Plus exactement, cela signifiera la naissance d'une nouvelle offre, le « Xbox Game Pass Core » au même prix que le GOLD (9,99€ par mois, 59,99€ par an) avec donc l'accès au jeu en ligne mais la fin des deux broutilles offertes par mois pour à la place, une sélection restreinte de jeux Game Pass, 25 au départ, pour une liste qui s'allongera au fil des mois.



Parmi les jeux du service :



- Among Us

- Descenders

- Dishonored 2

- Doom Eternal

- Fable Anniversary

- Fallout 4

- Fallout 76

- Gears 5

- Grounded

- Halo 5 : Guardians

- Halo Wars 2

- Hellblade

- Human Fall Flat

- Inside

- Ori and the Will of the Wisps

- Psychonauts 2

- State of Decay 2

- The Elder Scrolls Online



UPDATE :

- Fichier officiel (ci-dessous) mis en ligne sur le site officiel Xbox coréen avant d'être retiré, prouvant que l'annonce ne devrait plus tarder.