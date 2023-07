La PS5 baisse de prix (mais c'est temporaire) La PS5 baisse de prix (mais c'est temporaire)

La PlayStation 5 n'a aucun mal à attirer du monde, et est d'ailleurs leader des différents marchés sur la totalité des principaux pays (hors Japon), mais parce qu'il ne faut pas trop se reposer sur ses lauriers et qu'il vaut mieux prendre encore un peu plus d'avance sur la concurrence qui va accueillir un gros morceau en septembre, Sony annonce une baisse de prix temporaire uniquement sur les modèles standard (donc pas l'édition Digital).



En bref, chez tous les principaux revendeurs type Fnac, Micromania ou Cdiscount, il sera possible dès aujourd'hui et ce jusqu'au 16 juillet de vous procurer la bête pour 474,99€ au lieu de 549,99€. Toujours ça de pris, et de quoi renforcer encore plus les rumeurs d'un écoulement des stocks en vue d'un remplacement proche des deux gammes existantes pour un modèle unique avec lecteur amovible.