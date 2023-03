Call of Duty : Sony avoue ne pas avoir les moyens financiers pour proposer un concurrent Call of Duty : Sony avoue ne pas avoir les moyens financiers pour proposer un concurrent

Il y a actuellement trois champs de bataille dans la guerre que Microsoft mène pour l'acquisition définitive d'Activision Blizzard King : le régulateur européen (quasiment acquis selon diverses sources), la FTC US (qui porte l'affaire devant les tribunaux) et enfin le régulateur UK, réticent un temps mais le plus à même de suivre l'équivalent européen.



Durant l'enquête, Sony a cherché à faire preuve d'une totale modestie ou éventuellement de réalisme, continuant de mettre de coté les contrats de Microsoft sur la garantie de voir perdurer la franchise Call of Duty sur supports PlayStation pour au moins une décennie, préférant faire appel à la miséricorde des régulateurs : sans Call of, la marque PlayStation est en danger et ils n'ont rien en poche pour contrer une éventuelle absence de cette franchise. Rien que ça ?



Sony met trois points en avant :



- Celui de n'avoir aucune franchise aussi puissante que Call of Duty dans la catégorie FPS/BR, ajoutant que l'audience de Destiny ne représente qu'un petit pourcentage de la licence d'Activision.



- Ils vont jusqu'à dire qu'ils n'ont pas les moyens pour créer un nouveau concurrent dans le même genre, avec, documents à l'appui (néanmoins expurgés de quelques détails confidentiels), le fait que God of War Ragnarok qu'ils considèrent comme leur plus gros first-party à ce jour a coûté « quelques » centaines de millions à produire sur plusieurs années (on n'a pas de précisions, mais c'est un nombre à 9 chiffres quoi), alors que Activision crache 300 millions de dollars par an pour chaque nouveau Call of Duty (et Microsoft a largement les moyens d'en proposer autant si le rachat est validé).



- Pour eux, même la tentative de lancer un concurrent aurait peu de chance de rencontrer un succès notable.



Le CMA, qui rendra son avis définitif le 26 avril au plus tard, signale tout de même avoir interrogé 6 autres sociétés du JV dont les identités sont tenues secrètes, toutes favorables au rachat.