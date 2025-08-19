recherche
[RAPPEL] Direct Kirby Air Riders (15h00), Reveal Tales of Remastered et conférence GamesCom
Le petit article du matin si vous n'étiez pas là hier pour rappeler le programme de la journée en trois temps, avec pour débuter à 15h00 le Direct Switch 2 spécialement consacré à Kirby Air Riders pour tout savoir du jeu (avec date ?) le temps de 45 minutes, directement suivi à 16h00 du reveal du prochain Tales of (un remaster on précise).

Enfin, le plus gros morceau se situera à 20h00 avec la conférence d'ouverture de la GamesCom dont voici un aperçu du programme (qui garde encore l'essentiel de ses secrets) :

- Black Myth Wukong (sûrement l'extension)
- Reveal gameplay Call of Duty : Black Ops 7
- Du neuf sur Ghost of Yotei
- Premier trailer de Fallout : Saison 2
- Reveal Lords of the Fallen 2
- Aperçu de Ninja Gaiden 4
- Aperçu de Resident Evil Requiem
- Nouveau trailer de Silent Hill f
- Retour de Hollow Knight Silksong





publié le 19/08/2025 à 06:19 par Gamekyo
ippoyabukiki publié le 19/08/2025 à 06:24
Intéressé par kirby et tales of.
Je suis curieux de voir resident evil à nouveau. Silent hill f on a deja tout vu, ca risque d'etre trop (faut conserver de la surprise) donc je laisse aux autres.
Tout le reste actuellement : aucun intérêt pour moi
mattewlogan publié le 19/08/2025 à 06:34
Allez ça va être une bonne journée
shinz0 publié le 19/08/2025 à 06:52
Une chouette journée
masharu publié le 19/08/2025 à 07:01
shinz0 Ça c'est avant de voir la tronche de Keighley et de ne voir que des CGI et que des tiers et des tiers pas ouf
shinz0 publié le 19/08/2025 à 07:09
masharu oui bien sûr on jugera la qualité des annonces après
link571 publié le 19/08/2025 à 07:25
Le programme de la conf de 20h fait déjà plus envie que la conf de la Summer Game Fest… et sans avoir les potentielles surprises. Hâte de suivre ça
rogeraf publié le 19/08/2025 à 08:08
Programme chargé aujourd'hui, Nintendo a fait exprès de ce placer avant tout le monde j'imagine !
akinen publié le 19/08/2025 à 08:19
Oueee….
cyr publié le 19/08/2025 à 08:22
Si la présentation de kirby étais de 5 minute, peut-être que ....mais la en parler pendant 45 minute.....a moins qu'il y ai 20 mode de course différente....je comprend toujours pas

A moins que c'est un troll. C'est peut-être juste un mode bonus du prochain smash bross....0% de probabilité je tiens a preciser
cyr publié le 19/08/2025 à 08:27
rogeraf si c'etais pas prévu d'avance, je doute qu'il aurai fait une présentation de 45 minute, sur un jeux qui va pas intéresser grand monde.......sauf s'il y a aucun rapport avec le premier kirby air ride....Peut-être que le S a la fin du titre signifie quelque chose.....m'enfin voilà....
masharu publié le 19/08/2025 à 08:28
cyr Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans "on a zéro information sur le jeu" ?
cyr publié le 19/08/2025 à 08:32
masharu il y a déjà eu un trailer lors de la présentation de la switch2 non?

De ce qui a etais montré, c'est un jeux de course avec kirby. Comme le premier sur gamecube.


Donc a l'heure actuel.....perso c'est le S a la fin du titre qui m'interpelle.
rogeraf publié le 19/08/2025 à 08:33
cyr 45 minutes, t'auras 15 minutes de blabla " on est une nouvelle équipe, là c le stagiaire qui f du bon café " après t'auras 15 minutes sur le solo " là c les costumes kirby avec le costume link " et après t'auras 15 minutes de multi " là qu'on a f un mode 4 joueurs 4 écrans, et là que je tu peux jouer en ligne "
Je t'ai tout Teaser, à si y aura l'amibo kirby LGBT
masharu publié le 19/08/2025 à 08:36
cyr Déjà c'était un trailer CGI... Et ensuite oui bravo c'est Kirby Air Ride, c'est comme le Port-Salut, c'est écris dessus. Mais à part ça hum ? Maintenant attend devoir ce qui sera montré avant de rouspéter.
fiveagainstone publié le 19/08/2025 à 08:39
Elle part bien la Gamescon cette année. En plus il y a Silksong.
cyr publié le 19/08/2025 à 08:40
masharu désolé mais kirby et moi ça fait 2. Et voir sakurai prendre du temps la dessus




....j'espère qu'un smash bros ou autre sera officialisé avant l'année prochaine.
gankutsuou publié le 19/08/2025 à 08:48
RER je croise les doigts, hâte !
lazer publié le 19/08/2025 à 08:58
belle journée en annonces
marchand2sable publié le 19/08/2025 à 09:28
Juste WOW la liste cette année.
ducknsexe publié le 19/08/2025 à 09:54
Je attend rien de cette journée et je serais quand même déçu.
jenicris publié le 19/08/2025 à 09:55
Osef total de Kirby
Par contre vivement pour Requiem
giru publié le 19/08/2025 à 11:07
Je comprends toujours pas l’idée de sortir Kirby Air Riders 6 mois après Mario Kart World… ils devraient garder ce jeu pour 2026 voir 2027.

Là il y en a forcément un qui va éclipser l’autre, et on sait déjà lequel.
ducknsexe publié le 19/08/2025 à 11:33
giru a moins d une veritable surprise il est deja éclipser avant qu il ne sorte. Le jeu de base tout le monde s en batter les couilles de ce jeu.
masharu publié le 19/08/2025 à 11:35
giru Non, déjà parce que ça n'est pas qu'un simple jeu de course. C'est un party game, avec une grosse composante qui est la course mais Air Ride sur GCN n'avait pas de mode Grand Prix en fait. Et pas mal d'éléments ont été repris ensuite dans Smash Bros, comme le mur des défis ou le concept de City Trial qui est devenu Smash Run.
yukilin publié le 19/08/2025 à 11:40
A part Resident Evil Requiem, Silksong et Kirby, le reste ne m'intéresse aucunement.
kalas28 publié le 19/08/2025 à 11:51
ng4, lors of the fallen 2 et black myth j'ai hâte
zboubi480 publié le 19/08/2025 à 12:21
Lords of the Fallen 2
zampano publié le 19/08/2025 à 12:36
zboubi480 J’ai fini le premier sur le gamepass il y’a quelques jours, il est vraiment top et au niveau des Souls. Hâte de voir la suite.
simbaverin publié le 19/08/2025 à 12:41
jenicris On peux attendre autre chose de la part de PlayStation à part Ghost of Yotei pour ce soir ? Par exemple un vrai trailer pour Marvel’s Wolwerine ? Ou c’est pour l’hypothétique State of Play ou Showcase de septembre ?
donpandemonium publié le 19/08/2025 à 13:09
On a trouvé le jeu le plus moche de la Switch 2, pour le moment : Kirby Air Riders. Incroyablement ignoble. Même pour un jeu Switch 1 il serait pas beau.

Décidément Nintendo ne savent pas développer un jeu sur un hardware qui dépasse la Switch 1.

Ils ont conçu une nouvelle machine mais ont oublié de produire un moteur de jeu qui va avec. Des pingouins.
