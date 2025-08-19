[RAPPEL] Direct Kirby Air Riders (15h00), Reveal Tales of Remastered et conférence GamesCom
Le petit article du matin si vous n'étiez pas là hier pour rappeler le programme de la journée en trois temps, avec pour débuter à 15h00 le Direct Switch 2 spécialement consacré à Kirby Air Riders pour tout savoir du jeu (avec date ?) le temps de 45 minutes, directement suivi à 16h00 du reveal du prochain Tales of (un remaster on précise).
Enfin, le plus gros morceau se situera à 20h00 avec la conférence d'ouverture de la GamesCom dont voici un aperçu du programme (qui garde encore l'essentiel de ses secrets) :
- Black Myth Wukong (sûrement l'extension)
- Reveal gameplay Call of Duty : Black Ops 7
- Du neuf sur Ghost of Yotei
- Premier trailer de Fallout : Saison 2
- Reveal Lords of the Fallen 2
- Aperçu de Ninja Gaiden 4
- Aperçu de Resident Evil Requiem
- Nouveau trailer de Silent Hill f
- Retour de Hollow Knight Silksong
Je suis curieux de voir resident evil à nouveau. Silent hill f on a deja tout vu, ca risque d'etre trop (faut conserver de la surprise) donc je laisse aux autres.
Tout le reste actuellement : aucun intérêt pour moi
A moins que c'est un troll. C'est peut-être juste un mode bonus du prochain smash bross....0% de probabilité je tiens a preciser
De ce qui a etais montré, c'est un jeux de course avec kirby. Comme le premier sur gamecube.
Donc a l'heure actuel.....perso c'est le S a la fin du titre qui m'interpelle.
Je t'ai tout Teaser, à si y aura l'amibo kirby LGBT
....j'espère qu'un smash bros ou autre sera officialisé avant l'année prochaine.
Par contre vivement pour Requiem
Là il y en a forcément un qui va éclipser l’autre, et on sait déjà lequel.
Décidément Nintendo ne savent pas développer un jeu sur un hardware qui dépasse la Switch 1.
Ils ont conçu une nouvelle machine mais ont oublié de produire un moteur de jeu qui va avec. Des pingouins.