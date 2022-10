Hello les kids!!



Je me suis mis a relire des vieux articles de mon blog et je me suis dit qu'il fallait mettre à jour ma liste de consoles (article datant de 2007 quand même).





Game & Watch

Amstrad CPC 464

Master System

Super Nintendo

MegaDrive

MultiMega

GameBoy

Neo-Geo

Nec PC-Engine

3DO

Sega Saturn

Nintendo 64

PlayStation

Dreamcast

PlayStation 2

Xbox

GameCube

GameBoy Advance

Xbox 360

PlayStation PSP

PlayStation 3

PlaStation Vita

Nintendo Wii

Nintendo DS

PlayStation 4

Xbox One X

Wii U

PlayStation 5

Xbox Séries X

Nintendo Switch

Evercade



Je sais que la collection n'est pas exceptionnelle, mais c'est mon parcours personnel.

Mais ce qui me m'énerve sur ce site c'est les étiquettes de Pro S, Pro M......oui on me les a sorti plein de fois.

Ça me fait rire quand je vois la gueule de ma collection.



Et vous quel est votre parcours?