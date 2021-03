Hello les kids!!Ça faisait un moment que je n'avais pas écrit sur ce Blog, non pas par manque de motivation mais plus par manque de temps.Mais là je viens avec les nouveaux arrivants dans le salon.Et oui ça y est je suis totally next gen ready.Vivement les bons jeux maintenant (Demon's Souls c'est pas ma came).Pas de jaloux et comme toujours tout le monde est logé à la même enseigne, pas de fanboy, ou quoique ce soit, du pur jeu c'est l'essentiel.Enjoy!!