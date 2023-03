[RUMEUR] Tom Henderson : la PlayStation 5 Pro déjà sur la table, possiblement prévue pour fin 2024 [RUMEUR] Tom Henderson : la PlayStation 5 Pro déjà sur la table, possiblement prévue pour fin 2024

La PlayStation 5 commence tout juste à avoir des stocks suffisants, et on fait pourtant ironiquement face à une fin de série. Pour les modèles existants hein. Car en plus des rumeurs insistantes sur un troisième modèle destiné à remplacer les deux précédents d'ici la fin d'année (version avec lecteur disque amovible, vendue avec ou sans), les sources du très renseigné Tom Henderson lâche la bête : la PlayStation 5 Pro est déjà en cours de développement avec l'objectif « temporaire » d'un lancement fin 2024.



Cela paraît rapide mais à la date indiquée, la console aura déjà 4 ans de carrière donc ce n'est pas si surprenant, et si aucun détails n'est pour l'heure connue, les récents brevets déposés par PlayStation suggèrent au moins une optimisation drastique pour tout ce qui touche le Ray Tracing.