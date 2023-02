La Nintendo Switch dépasse officiellement le score de la PS4, pour atteindre les 122 millions La Nintendo Switch dépasse officiellement le score de la PS4, pour atteindre les 122 millions

C'était attendu et désormais pleinement officiel : la Nintendo Switch a dépassé le total de la PlayStation 4 (117,2 millions au 31 mars 2022) avec 122,55 millions d'unités écoulées dans le monde au 31 décembre dernier, lui permettant de monter sur la troisième marche des consoles les plus vendues de tous les temps.



On ne peut encore savoir de quoi demain sera fait mais même en étant optimiste, il est très peu probable que l'hybride de Nintendo vienne titiller les deux boss finaux que sont la PlayStation 2 et la DS (respectivement 155 millions et 154 millions) tant la fin est relativement proche. La Switch a encore son mot à dire dans les charts, mais le constructeur doit faire avec une lente saturation du marché (8,22 millions de Switch écoulées en période de noël, contre 10,5 millions en 2021) et ne semble toujours pas vouloir miser sur une baisse de prix pour un boost final.