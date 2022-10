Sony craint des différences PlayStation & Xbox pour les futurs jeux Call of Duty Sony craint des différences PlayStation & Xbox pour les futurs jeux Call of Duty

Envie d'un nouveau point sur l'affaire Activision x Blizzard qui perdure depuis des mois et qui en fera de même jusqu'en 2023 ? Ne dîtes pas non, vous n'avez pas le choix.



Alors en vrac :



- Est rapporté que Sony a spécifiquement déclaré au régulateur britannique s'inquiéter du fait que même si la série Call of Duty restait sur supports PlayStation, beaucoup de joueurs transiteront vers la marque Xbox.

- Sony met en avant de possibles futures « différences » entre les versions PlayStation et Xbox, sans savoir si le constructeur parle d'éventuels downgrade technique (ce qui est peu probable) ou de campagne marketing un jour liée à la Xbox, voire de features exclusives (ce qui serait très gonflé comme argument venant de Sony).

- Est également mis en avant la crainte de voir les consommateurs délaisser la marque PlayStation au profit du Game pass.



- Microsoft de son coté à publier un rapport critiquant ouvertement le CMA (régulateur britannique), le seul qui « adopte les plaintes de Sony » sans « le niveau approprié d'examen critique ».

- « Ces théories du préjudice non étayées ne suffisent pas à justifier une transition d'enquête vers une phase 2. La suggestion selon laquelle le leader du marché en place, avec une part de marché claire et durable, pourrait être évincé par le troisième fournisseur en raison de la perte d'accès à un titre n'est pas crédible. Bien que Sony ne soit légitimement pas favorable à une concurrence accrue, ils ont la capacité de s'adapter et de rivaliser. »



- De son coté, le PDG de Take-Two s'est exprimé sur l'affaire. L'éditeur n'aurait rien à gagner dans les faits sur cette acquisition par rapport à Electronic Arts (qui pourrait alors mieux implémenter Battlefield sur PlayStation) mais valide totalement ce type de rachat, estimant qu'une marque Xbox avec davantage d'audience leur offrira autant pour leurs propres jeux.

- Qui plus est, comme pour faire écho aux propos d'Ubisoft, Zelnick indique que Call of Duty ne doit pas être pris comme un pilier capable de transformer à lui seul la valeur et le parc d'une console, et que c'est la créativité de chacun qui doit parler.

- « L'industrie du divertissement est l'antithèse d'une entreprise fongible banalisée. Chaque titre est autonome, donc il ne doit rivaliser avec aucun autre, tout en gardant quelque chose de compétitif. En d'autres termes, nous sommes en concurrence avec tout, tout en étant en concurrence avec rien. Vous ne pouvez pas remplacer un de nos titres par un autre titre. »