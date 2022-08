Xbox Series : pas de hausse de prix Xbox Series : pas de hausse de prix

C'était le sujet du jour, et il n'est visiblement pas terminé : interrogé par Windows Central, Microsoft a affirmé via l'un de ses porte-paroles que contrairement à Sony PlayStation, l'entreprise ne comptait aucunement augmenter les tarifs des Xbox Series, précisant bien que ce choix concernait aussi bien les USA que l'Europe (et on imagine l'Asie, territoire certes secondaire pour eux).



On en restera donc à 299€ la Xbox Series S, et 499€ la Xbox Series X, ce qui n'est pas surprenant tant Microsoft a la trésorerie nécessaire pour miser sur des marges minimes.