VGC : Beyond Good & Evil 2 filerait doucement mais sûrement vers une annulation officielle VGC : Beyond Good & Evil 2 filerait doucement mais sûrement vers une annulation officielle

On va essayer d'être surpris (non) : les choses ne se passent pas bien pour Beyond Good & Evil 2, du moins selon les sources du journaliste Tom Henderson de VGC.



Il est donc indiqué que le titre souffrait déjà de base de problèmes de direction artistique (on en avait déjà eu écho) mais les choses se sont naturellement dégradées depuis le départ de Michel Ancel en septembre 2020, au point de mener au chaos et un résultat actuel aucunement dans les objectifs et ambitions d'Ubisoft.



Il n'est pas annulé, mais plusieurs développeurs ont indiqué à Henderson que ce n'est désormais plus qu'une question de temps avant que le projet ne soit balancé à la poubelle.