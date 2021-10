Phil Spencer : Microsoft continue de rester éloigné du marché de la réalité virtuelle Phil Spencer : Microsoft continue de rester éloigné du marché de la réalité virtuelle

Bientôt deux ans après les déclarations qui n'allaient pas dans le sens souhaité par les fans de la réalité virtuelle, Phil Spencer s'est permis de réitérer ses propos auprès du Wall Street Journal : pour le moment, la marque Xbox ne compte toujours pas se lancer dans le marché de la VR avec sa propre gamme, contrairement à Sony et son PlayStation VR dont le boss Xbox continue de vanter les mérites (tout comme envers Facebook et Valve pour leurs casques).



De manière éloignée, Microsoft garde néanmoins un orteil dans le secteur, ne serait-ce que sur le sujet de la compatibilité du matériel tiers avec Windows mais aucun plan n'est à l'ordre du jour pour tenter de s'immiscer sur ce marché aussi concurrentiel que confidentiel, l'entreprise se contentant pour l'heure de regarder la chose de loin en faisant la priorité à ses logiciels, le Cloud et bien entendu le domaine software sur PC et Xbox.