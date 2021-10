Un pad pour les 20 ans de la Xbox Un pad pour les 20 ans de la Xbox

Coupant l'herbe sur le pied de Microsoft qui était prêt à une annonce officielle dans les heures ou jours à venir, Best Buy a révélé l'existence d'une nouvelle manette collector pour la gamme Xbox Series, et pas n'importe laquelle puisqu'elle servira à fêter les 20 ans de la marque.



On vous laisse avec les quelques photos en attendant le communiqué official qui lâchera une date, pouvant potentiellement être le 15 novembre, date à laquelle la toute première Xbox est sortie il y a deux décennies (aux USA du moins).