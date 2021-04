Play At Home : d'autres annonces à venir Play At Home : d'autres annonces à venir

Horizon Zero Dawn : Complete Edition est disponible gratuitement en téléchargement (et à vie une fois cela fait) depuis aujourd'hui même dans le programme Play At Home qui, apprenez-le, nous réserve encore quelques surprises : Sony vient de confirmer via le PS Blog que d'autres surprises sont à venir pour ce printemps et nous invite à patienter sagement jusqu'aux annonces prochaines.



Petit rappel de ce qu'à offert le programme jusqu'à présent (une fois téléchargé, le produit vous appartiendra définitivement) :



- Ratchet & Clank (terminé le 1er avril)

- Enter the Gungeon (jusqu'au 22 avril)

- The Witness (jusqu'au 22 avril)

- Abzu (jusqu'au 22 avril)

- Subnautica (jusqu'au 22 avril)

- REZ Infinite (jusqu'au 22 avril)

- Thumper (jusqu'au 22 avril)

- Moss (jusqu'au 22 avril)

- Paper Beats (jusqu'au 22 avril)

- Astro Bot : Rescue Mission (jusqu'au 22 avril)

- Horizon Zero Dawn : Complete Edition (jusqu'au 14 mai)



Sans oublier l'accès complet au catalogue Wakanim qui se terminer également ce 22 avril.