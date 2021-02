Sony Japan Studio : VGC confirme la restructuration de la branche, évoquée par Bloomberg Sony Japan Studio : VGC confirme la restructuration de la branche, évoquée par Bloomberg

A ceux qui doutaient encore d'un certain article de Bloomberg malgré les nombreux départs d'importance chez Sony Japan Studio, apprenez donc que c'est au tour du très informé VGC de faire parler ses sources en confirmant la mauvaise situation du développeur : la « grande majorité » du personnel n'a pas eu droit à un renouvellement de son contrat, et chacun devrait donc quitter la boîte dès le début de la prochaine année fiscale (donc début avril).



La seule équipe survivante est la team ASOBI (Astro Bot), d'ailleurs renforcée par certains membres qui se sont positionnées à l'intérieur, et plusieurs employés ont fait part de leurs intentions de rejoindre Keiichi Toyoma (déjà parti fondé son propre studio).



Parmi les autres points du rapport :



- Sony n'a pas été satisfait de la rentabilité du studio ces dernières années.

- L'équipe comptait produire des jeux plaisant au marché japonais, tout en gardant un attrait mondial.

- Sony lui voulait impérativement des jeux d'ordre international.

- L'un des employés déclare que cela fait 1 an que le sort de Japan Studio est scellé.

- Est pointé du doigt la politique dominante du siège américain.

- La situation de la branche externe (celle qui s'occupait des collaboration comme avec FromSoftware) n'est pas encore tout à fait claire.